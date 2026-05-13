Geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden, teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi'nin 28. haftasında Obolon Kiev'i ağırladı. Lviv Arena'da oynanan karşılaşmaya hava saldırıları damga vurdu. Karşılaşmada iki kez hava saldırısı alarmı nedeniyle sirenler çaldı, maç durdu.

Shakhtar Donetsk'in Meirelles ve Ghram'ın golleriyle 2-0 önde olduğu sırada ise üçüncü alarm verildi. Bu kez hakem, futbolcular başta olmak üzere sahadaki herkesi soyunma odalarına gönderdi. Son olarak hakem ekibinin de sahayı terk etmesinin ardından karşılaşmaya ara verildi.