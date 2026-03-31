Shonda Rhimes tarafından yaratılan ve yayın hayatına 2005 yılına başlayan medikal drama dizisi televizyon tarihinin en uzun soluklu medikal drama dizisi olma rekorunu tazeledi. Dizi 23. sezon onayını aldı. Televizyon tarihinde yerini korumaya devam eden ayrıca başarılarını sosyal platformlarda da sürdürüyor.

FENOMEN DİZİ REKOR ÜSTÜ-NE REKOR KIRIYOR

2025 yılında elde edilen verilere göre Grey's Anatomy, Disney+ ve Hulu gibi dijital yayın platformlarında en çok izlenen dizi olarak zirveye yerleşmeyi başardı. Reyting ölçümü yapan bir şirket olan Nielsen'in yayınladığı verilere göre ise Grey's Anatomy ABD'deki tüm dijital platformlarda en çok izlenen ikinci yapım oldu.

Grey's Anatomy, yayımlandığı akşam 2,2milyon gibi ciddi bir izleyici sayısına ulaşırken bu sayıyı dijital platformlarda ve gecikmeli izleme verileri ile bir haftada ikiye katlamayı başardı. Aynı zamanda fenomen dizi 18-49 yaş arasında canlı spor yayınları hariç en çok izlenen 15 yapım arasında yer alıyor.

SETTE AYRILIK RÜZGARLARI ESİYOR

Dizinin merkezinde yer alan Meredith Grey karakterine hayat veren Ellen Pompeo 19. sezon itibariyle rolünü azaltmış olsa da yürütücü yapımcı, konuk oyuncu ve anlatıcı olarak yapımda yerini koruyor. Ancak 22. sezonun final yapmasıyla birlikte sette iki önemli oyuncuya veda edilecek.

Uzun yıllardır kadronun birer parçası olan Kevin McKidd (Owen Hunt) ve Kim Raver (Teddy Altman) yeni sezonda izleyiciyle buluşmayacak. Geniş bir oyuncu kadrosuna sahip olan dizide Chandra Wilson, James Pickens Jr., Camilla Luddington ve Caterina Scorsone gibi güçlü isimler yer alırken son dönemde ekibe katılan ve Wes Bryant karakterine hayat veren Trevor Jackson gibi yeni yüzler de 23. sezonda bizlerle olacak.

ABC'DEN YENİ SEZON İÇİN PLAN ÇALIŞMASI

Grey's Anatomy 23. sezon onayını almasıyla birlikte ABC'nin 2026-2027 yayın döneminde elini güçlendirdiğini gösterdi.

Kanalın yen sezon programında aynı zamanda 9-1-1 ve 9-1-1: Nashville, Abbott Elementary ve High Potential gibi yapımlar bulunuyor.

Grey's Anatomy ülkemizde Disney+ üzerinden aktif olarak yayınlanmaya devam ediyor.