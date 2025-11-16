Türkiye'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da Murat karakterine hayat veren Uğur Pektaş, gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı. Pektaş şimdi fenomen dizi Kuruluş Orhan kadrosuna dahil oldu.

EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR

Gamze Özçelik'le yaptığı evlilikle bir dönem sık sık adından söz ettiren Uğur Pektaş'a, 'Oyunculuğa dön' yorumları yağıyordu. Pektaş sevenlerine bir sürpriz yaparak Kuruluş Orhan'la el sıkıştı.

Abdurrahman rolü ile diziye dahil olan Pektaş, Orhan'ın sağ kolu olarak dizide devam edecek.