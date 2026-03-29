Gayrimenkul piyasasında yaşanan son gelişmeler, İstanbul’a ulaşım kolaylığı bulunan illerdeki arsa talebinin hızla arttığını gösteriyor. Sektör temsilcileri; sanayi, konut ve turizm potansiyelleri nedeniyle bu üç ilin stratejik bir büyüme sürecine girdiğini ifade ediyor. İstanbul’un çeperindeki bu bölgeler, yüksek prim potansiyeliyle yatırımcı portföylerinde ilk sıralara yerleşti.

TEKİRDAĞ

İstanbul’a kara yolu ile doğrudan erişim imkânı sunan Tekirdağ, Trakya bölgesinin yükselen yatırım merkezi olarak dikkat çekiyor. Bölgedeki uygun fiyatlı arsa stokunun, yeni sanayi yatırımları ve toplu konut projeleriyle birleşmesi satış grafiklerini yukarı taşıyor. Ulaşım ağlarının genişlemesi, kenti lojistik ve yerleşim açısından İstanbul’un alternatifi konumuna getiriyor.

KOCAELİ

Türkiye’nin en güçlü sanayi havzalarından biri olan Kocaeli, mevcut altyapısı ve İstanbul’a olan entegrasyonu sayesinde değerini korumaya devam ediyor. Hem endüstriyel arazi hem de konut imarlı arsalarda artış trendinin sürdüğü kentte, yatırımcıların talebi metropol sınırlarına yakın ilçelerde yoğunlaşıyor. Şehrin ulaşım koridorları üzerindeki konumu, arsa fiyatlarındaki değer artışını tetikleyen temel unsur olarak görülüyor.

YALOVA

İstanbul’a deniz yolu ile kısa sürede ulaşım imkânı sunan Yalova, stratejik konumuyla yatırımcıların odağında yer alıyor. Termal turizm kaynakları ve nitelikli konut projelerinin artmasıyla birlikte şehirdeki arsa talebi her geçen gün yükseliyor. Sakin yaşam arayanların yanı sıra kurumsal yatırımcıların da bölgedeki geniş arazilere ilgi gösterdiği belirtiliyor. Uzmanlar, bu üç ildeki hareketliliğin önümüzdeki dönemde de ivme kaybeden İstanbul piyasasına alternatif olarak güçleneceğini öngörüyor.