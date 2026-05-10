İngiltere Premier Lig’de sezonun kritik virajlarından biri olan mücadelede West Ham United sahasında Arsenal’i ağırladı. Şampiyonluk ve küme düşme yarışını yakından ilgilendiren mücadeleyi Arsenal 1-0 kazandı.
Arteta ve öğrencilerine galibiyeti getiren golü 83. dakikada Trossard kaydetti. 90+5'te West Ham'ın beraberlik golü VAR'dan gelen uyarıyla iptal edildi.
Bu sonuçla birlikte Arsenal puanını 79’a çıkarttı ve 1 maç fazlasıyla Manchester City’le olan puan farkını 5’e çıkardı.
West Ham United ise 36 puanda kaldı ve ateş hattından kurtulamadı.