Japonya’daki Kyushu Üniversitesi’nden bilim insanları, güneş panellerinin dünyasını değiştirecek bir teknoloji geliştirdi. İlk bakışta enerjinin korunumu yasasına aykırı gibi görünen "%130 kuantum verimi" haberi, enerji krizine kökten çözüm olabilir. Peki, güneşten "yoktan var edilen" bir enerji mi geliyor, yoksa olay çok daha mı farklı?

Normalde fizik kuralı basittir. Bir güneş ışığı paketi (foton), bir enerji taşıyıcısı (eksiton) üretir., ancak Kyushu ve Johannes Gutenberg Üniversitesi araştırmacıları, "Tekli Fisyon" adı verilen bir yöntemle bu kuralı altüst etti.

Yüksek enerjili tek bir foton, güneş piline çarptığında ikiye bölünerek iki adet enerji taşıyıcısı oluşturuyor.

İşte bu "bire iki" oranı, araştırmacıların %130’luk bir kuantum verimi elde etmesini sağlıyor. Yani emilen her 100 foton karşılığında 130 enerji taşıyıcısı toplanıyor.

Kayıp ısı elektriğe dönüşüyor

Mevcut güneş panelleri, güneşten gelen enerjinin sadece %20'sini elektriğe dönüştürebiliyor. Mavi ışık gibi yüksek enerjili ışınlar panellere çarptığında, enerjinin fazlası maalesef "ısı" olarak boşa gidiyor.

Japon araştırmacılar, molibden bazlı özel bir "spin-flip" metal kompleksi kullanarak, normalde ısı olarak kaybolacak olan bu ekstra enerjiyi "yakalamayı" başardılar. Bu, panellerin ısınması yerine daha fazla elektrik üretmesi anlamına geliyor.

Kesinlikle hayır. Bilim insanları enerjiyi yoktan var etmiyor; sadece mevcut ışığı çok daha zekice kullanıyorlar.

Kuantum Verimi vs. Enerji Verimliliği: %130 olan şey toplam enerji değil, foton başına düşen yük taşıyıcı sayısıdır.

Gerçek Hedef: Bu teknoloji sayesinde bugünün %25 verimlilikle çalışan ticari panellerinin, gelecekte %35-45 verimlilik bandına çıkması bekleniyor. Bu, güneş enerjisi üretiminin neredeyse iki katına çıkması demek.

Gelecek ne zaman gelecek?

Şu an için bu devrim niteliğindeki buluş laboratuvar ortamında ve moleküler düzeyde kanıtlandı. Teknolojinin çatılarımızdaki panellere girmesi için çözeltiden katı haldeki güneş pillerine aktarılması gerekiyor.