Türkiye’de her yıl büyük miktarda yiyeceğin çöpe gitmesini önlemek amacıyla gıda satış kurallarında önemli değişikliklere gidildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin sıklıkla karıştırdığı “Son Tüketim Tarihi” (STT) ile “Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi” (TETT) arasındaki farkı yeniden gündeme taşıdı. Yeni düzenlemeyle birlikte market ve işletmelere yönelik denetimlerin artırılacağı açıklandı.

SON TÜKETİM TARİHİ GEÇEN ÜRÜNLERE TAM YASAK

Yapılan açıklamaya göre, insan sağlığı açısından risk taşıyan ve son tüketim tarihi geçen ürünlerin satışına kesinlikle izin verilmeyecek. Özellikle süt, et, tavuk, peynir gibi kısa sürede bozulabilen gıdaların tarihi geçtiği anda raflardan kaldırılması zorunlu olacak. Bu ürünlerin satışını sürdürdüğü tespit edilen işletmelere ağır yaptırımlar uygulanacak.

BAZI DAYANIKLI ÜRÜNLER AYRI REYONLARDA SATILABİLECEK

Yeni uygulama kapsamında makarna, un, çay, kahve ve pirinç gibi uzun ömürlü ürünler için farklı bir sistem devreye alınacak. Tavsiye edilen tüketim tarihi geçen ancak sağlık açısından risk oluşturmayan ürünler doğrudan imha edilmeyecek. Bunun yerine marketlerde oluşturulacak özel bölümlerde satışa sunulabilecek.

Bu reyonların diğer ürünlerden tamamen ayrı olması ve tüketicilerin ürünlerin tarihinin geçtiği konusunda açık şekilde bilgilendirilmesi zorunlu tutulacak.

81 İLE TALİMAT GÖNDERİLDİ

Bakanlık, uygulamanın eksiksiz yürütülmesi için tüm illerde denetimlerin artırılması talimatını verdi. İl müdürlüklerine gönderilen resmi yazıyla birlikte ekiplerin marketlerdeki özel satış alanlarını düzenli olarak kontrol etmesi istendi.

Denetim sırasında şüpheli görülen ürünlerden numune alınarak laboratuvar incelemesi yapılacak. Kurallara aykırı şekilde son tüketim tarihi geçmiş ürün sattığı belirlenen işletmelere yüksek para cezaları uygulanacak. Ayrıca risk taşıyan ürünlerin tamamına el konulacağı belirtildi.