Ağır tonajlı kamyonların ağırlığına bile dayanabilecek şekilde zırhlı ve özel reçine katmanlarıyla korunan güneş panelleri; otoyollara, otoparklara ve bisiklet yollarına döşenerek tüm mahallelerin elektrik ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Geleneksel güneş panellerinin aksine doğrudan mevcut yolların üzerine yapıştırılabilen bu teknoloji, tarım arazilerini veya doğayı işgal etmeden, halihazırda betonlaşmış alanları enerji üretimi için kullanma avantajı sunuyor.

UYGULAMA BAZI ZORLUKLARLA KARŞI KARŞIYA

Dünya çapında yüzden fazla noktada pilot uygulamaları yapılan bu sistem, teoride 1 kilometrelik bir yolu dev bir enerji tesisine dönüştürse de pratikte henüz bazı zorluklarla karşı karşıya.

Yatay konumda yerdeki panellerin araçların yarattığı kirlilik, gölgelenme ve lastik basıncı gibi etkenler nedeniyle çatılardaki panellere kıyasla daha düşük performans göstermesi, yüksek bakım maliyetleri ve aşınma sorunları akıllarda soru işaretleri yaratıyor.

Bu nedenle uzmanlar, sistemin şimdilik yoğun otoyollar yerine ilk etapta otoparklar, bisiklet yolları, havaalanları ve limanlar gibi düşük hızlı alanlarda; sokak aydınlatmaları, güvenlik kameraları ve elektrikli bisiklet şarj istasyonlarını otonom olarak beslemek için kullanılmasının çok daha ekonomik ve verimli olduğunu belirtiyor.