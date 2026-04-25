Yunanistan'ın başkenti Atina'da belki de kimsenin aklına gelmeyecek bir isyanın sesleri yükseliyor. Ülkenin en büyük turizm şehri bacasız sanayiden şikayetçi oldu.

Eskiden şehrin en önemli gelir kapısı olan turizm şimdi şehir sakinlerinin en büyük şikayet sebebi oldu. Atina Belediye Başkanı Haris Doukas, bu sebeple turizme karşı savaş açtı.

Sosyalist başkan "turist sebebiyle sıkışan şehir merkezini vatandaşlara geri kazandırmakta kararlı olduğunu" duyurdu.

Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte tarihi merkezin turist akını riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Doukas "kontrolsüz turizm gelişiminin mahallelerin özgünlüğünü yok ettiğini" söyledi.

Belediye Başkanı verdiği bir röportajda “Atina dev bir otelmiş gibi faaliyet gösteremez. Kısıtlamalar ve kurallar şarttır. Şehirler kendi gelişim yolları hakkında mutlaka söz sahibi olmalıdır" dedi.

ALTYAPI TURİSTLERE YETMİYOR

Geçen yıl Atina’yı 8 milyondan fazla insan ziyaret etti. Bu rakam yakın zamana kadar sadece Yunan adalarına geçiş noktası olarak görülen bir metropol için rekor niteliği taşıyor.

Akropolis'in eteklerindeki popüler Plaka bölgesinde kısa süreli kiralamalarda geceleme sayısı 2018 yılından bu yana iki kattan fazla arttı.

Kendisi de tarihi eser olan belediye binasındaki yetkililer Atina'nın kendi başarısının kurbanı olmaması için vaktin daraldığını söylüyor.

Uzmanlara göre şehir, turistlerin ağırlığı altında eziliyor. Yerel halkı dışarıda bırakan fırlamış yüksek kiralarından, turist akınlarına dayanamayan altyapıya kadar pek çok sorun yaşanıyor.

Şehrin her yerinde altyapıyı ayakta tutmak için yoğun kazı çalışmaları yürütülüyor.

KENDİ BAŞARISININ KURBANI OLDU

Belediye yönetimine girmeden önce iklim enerjisi profesörü olan Doukas 2024 yılında göreve geldi. Avrupa'nın sıcak başkenti olarak bilinen Atina’yı yeşillendirme sözüyle seçimleri kazandı.

Doukas yönetiminde yaklaşık 39 kilometrekarelik belediye alanına binlerce ağaç dikildi. Ancak Atina'nın cazibesi arttıkça başkan yarattığı turizm ve gayrimenkul yatırımı akımının düşmanı oldu.

Akropolis'in dibine çok katlı binalar dikmek isteyen inşaat şirketleri ve mülk yatırımcıları bu listenin başında geliyor. Doukas ayrıca ruhsatsız çatı barları ve restoranların çoğalmasına da savaş açmış durumda.

Atina Belediye Başkanı, “Yaklaşık 700 bin sakinimiz ve 8 milyon ziyaretçimiz varken baskı muazzam boyutlara ulaşıyor. Zorluklarla başa çıkmak için her ay daha fazla personel ve daha fazla ekipman ile daha fazla makine alıyoruz" dedi.

Doukas kentin tarihi merkezinde yeni ticari faaliyetlerin tamamen yasaklanması için bir yasa tasarısı kullanacağını açıkladı.

Özellikle Plaka bölgesini kurtarma misyonu çerçevesinde tüm turizm yatırımlarını durdurmayı planlıyor.

TURİSTLER GELİNCE KİRALAR UÇTU

Bölgenin artık yeni bir kısa süreli kiralama veya otel kullanımı için yeri kalmadığını savunuyor. İlginç bir şekilde bu hafta güçlü otelciler birliğinin başkanı Evgenios Vassilikos da bu fikre destek verdi.

Doukas “Tüm Atina merkezi bir otel bölgesine dönüşürken bunu söyleyen tek kişi ben olamam. Otelciler birliği başkanı da tartışmaya katıldığına göre süreç resmen başlamıştır. Atina başka bir Barselona olamaz" diye ekledi

Kısa süreli kiralamaların yarattığı baskı nedeniyle pek çok kişi için ev bulmak imkansız hale geldi. Belediye Avrupa Birliği fonlarıyla yenilenecek binaları belirlemek için bir sosyal konut ofisi kurdu.

Genç çiftlerin merkezde kalmasını teşvik etmek istiyorlar. Diğer şehirler çimento ve gökdelenlere yönelirken Atina parklar ve oyun alanları oluşturmak için binaları yıkmayı hedefliyor.

Doukas “Sosyal konut ofisi kurarak Avrupa Birliği fonlarıyla yenileyebileceğimiz binaları ve daireleri belirliyoruz. enç çiftlerin merkezde kalmasını teşvik etmek istiyoruz. Atina halkı içindir. Burası sadece onu sömürmek isteyenler için var olan bir yer değildir.” sözleriyle şehrin geleceğine dair vizyonunu açıkladı.