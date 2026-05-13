2025 yılının son günlerinde Çanakkale Adliyesi'nde görevli 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı kadın hâkim F.K.T, bir süredir birlikte olduğu inşaat mühendisi Burak Doğan ile kıskançlık yüzünden büyük bir tartışma yaşamıştı.

İddiaya göre Doğan, olay günü ofisine tatlı siparişi verdi. Kurye siparişi yanlışlıkla F.K.T.'nin adresine götürdü. Kadın hâkim, erkek arkadaşı Doğan'a mesaj atarak tatlının kendi evine geldiğini bildirdi. Burak Doğan evde kimin olduğunu sorunca ortalık karıştı.

KADIN HAKİMİN ELMACIK KEMİĞİNİ KIRDI

Sabah'ın haberine göre, sevgilisinin evinde bir erkek avukat ve iki kadınla alkol aldığını öğrenen Doğan kıskançlık krizine girerek adliye lojmanını bastı. Alkollü bir şekilde daireye giren Doğan, sevgilisini yatak odasına çağırarak tartışmaya başladı.

Evdeki misafirleri bıçakla tehdit ederek dışarı çıkaran saldırgan, hakim F.K.T.'yi ise yatak odasında feci şekilde darp etti. Hastaneye kaldırılan hakimin elmacık kemiğinin kırıldığı tespit edilirken, saldırgan Burak Doğan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TAKSİCİYE HAP TAŞITTI, AÇIĞA ALINDI

Olayın ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından başlatılan idari soruşturma, meselenin sadece bir darp olayından ibaret olmadığını gösterdi. Müfettişlerin lojmanlardaki güvenlik kameralarını ve tanık ifadelerini incelemesi sonucunda, lojmana sık sık giriş yapan bir taksici mercek altına alındı. Gözaltına alınan taksi şoförü Kadir T., verdiği ifadede şaşkınlık yaratan iddialarda bulundu.

Taksici, kadın hakime düzenli olarak haplar getirdiğini ve bu maddeleri başka bir şehirden temin ettiğini öne sürdü. Bu ciddi iddiaların ardından soruşturmanın gidişatı değişirken, hakim F.K.T. ise savunmasında hap taşıtma iddialarını kabul ederek, söz konusu hapların 'yeşil reçeteli' ilaçlara ait olduğunu söyledi.

AÇIĞA ALINAN KADIN HAKİM, ADLİYEYİ BASTI

HSK, soruşturmanın sağlıklı şekilde tamamlanabilmesi amacıyla mahkeme başkanı F.K.T.’yi üç ay süreyle görevden uzaklaştırdı.



Açığa alındığını öğrenen kadın hakim, bu karara çok sert bir tepki göstererek görev yaptığı adliye binasına gitti. Başsavcılık katında koridorlara çıkarak çevredekilere yönelik ağır hakaretlerde bulunduğu ve tehditler savurduğu öne sürülen F.K.T., güvenlik görevlileri ve adliye personelinin müdahalesiyle binadan uzaklaştırılabildi. Hem yaşanan şiddet olayı hem de sonrasında ortaya çıkan usulsüzlük iddialarıyla ilgili çok yönlü adli ve idari süreç devam ediyor.