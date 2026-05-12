Askeri Hastanelerin yeniden açılması konusu yılan hikayesine döndü. Sağlık Bakanlığı’na devredilen hastaneler için yapılan ihalelerin iptal riski nedeniyle, bu konuda adım atılamadığı belirtiliyor. Askeri sağlık sistemi ise dünyada hayat kurtarıyor. İngiltere’deki askeri doktor ve sağlık personeli ulaşımı kısıtlı olan bir bölgedeki Hantavirüs vakasına paraşütle atlayıp müdahale ettiler.

HARP CERRAHİSİ YOK

CHP Genel Başkan Yardımcısı emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu da “Harp cerrahisi başta olmak üzere uzmanlık alanlarında birikim kaybı yaşandı. Bu sistemin yokluğu kriz ve savaş anında telafisi mümkün olmayan zafiyetler doğurur’’ dedi.

15 TEMMUZ’DA KAPATILDI

‘Askeri Hastaneler, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kapatıldı. 26 şehirdeki 32 askeri hastane Sağlık Bakanlığı’na devredilerek sivilleştirildi. Savaş cerrahisi uzmanı 2043 askeri doktordan büyük bölümü ya emekli oldu ya da özel hastanelere geçti. Özel ihtisas isteyen “Savaş Cerrahisi uzmanı” açığı doğdu. GATA’nın yeniden askeri hastane statüsünde açılması için çalışma başlatıldığı söylendi ancak bu gerçekleşmedi.

İngiliz askeri sağlıkçılarının akrobasiyi aratmayan kurtarma operasyonu göz doldurdu.

ÇALIŞMALAR BİTMEDİ

Milli Savunma eski Bakanı Hulusi Akar, 2022 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu konudaki talepleri ilettiğini çalışma başlatılacağını açıklamıştı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler geçen yıl çalışmalara hız verildiğini kaydetti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise “kapatılması stratejik bir hataydı açılması sevap olacak” yorumunu yaptı ama bir alınamadı.