UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu, İstanbul'da İngiltere ekibi Aston Villa ile Alman temsilcisi Freiburg arasında oynanacak finalde belli olacak. Karşılaşma öncesinde Aston Villa, Avrupa Ligi finali için ana sponsorunu değiştirmek zorunda kaldı. İngiliz kulübü mücadeleye üçüncü formasıyla çıkmaya karar verirken göğüs sponsorunu bu maç özelinde değiştiriyor. Maç Türkiye’de oynanacağı ve yerel kurallar, bahis ana sponsorunun görüntülenmesini engellediği için İngiliz ekibi bu adımı attı. Göğüs sponsoru bahis reklamı olan Aston Villa, final maçında forma üzerinde ana sponsorun adı yerine kulübün sosyal projesi Aston Villa Foundation’ın adının yer alacağı formalarla çıkacak.

