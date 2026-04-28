Astor Enerji, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle ABD'de yerleşik bir firma ile toplam 9 adet güç transformatörü tedariği için anlaşma sağladığını açıkladı. Sözleşmenin toplam bedeli 51,5 milyon dolar olarak açıklandı.

TESLİMATLAR 2029 YILINDA BAŞLAYACAK

Yapılan açıklamada, sipariş edilen yüksek kapasiteli transformatörlerin teslimat takvimine ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Söz konusu siparişlerin teslimatlarının 2029 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Anlaşma bedelinin, şirketin 2025 yılı sonu hasılatına oranı ise yüzde 6,57 olarak hesaplandı.

FERİDUN GEÇGEL TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN 4. İSMİ OLDU

Şirketin ticari faaliyetleri ve hisselerinde yaşanan hareketlilik, hissedar yapısındaki servet değişimini de beraberinde getirdi. Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel'in serveti, şirket hisselerindeki yükselişle birlikte son 10 günde 1 milyar dolar artış gösterdi.

SERVETİ 3,6 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Bu yükselişle birlikte kişisel serveti 460 milyon dolar artarak 3,6 milyar dolara ulaşan Feridun Geçgel, Türkiye'nin en zengin isimleri listesinde 4. sıraya yerleşti.