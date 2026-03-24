Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün el koymak istediği İzmir’deki Meslek Fabrikası’nın tahliye edilmesi için kaymakamlığın verdiği süre dün doldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, haksız ve hukuksuz olduğunu belirterek binayı tahliye etmeyi reddetti.

İZMİR’LE BARIŞIN

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve belediye yöneticileri, polis zoruyla boşaltma ihtimaline karşın binanın önünde toplandı. CHP İzmir İl Başkanvekili Murat Aydın, sorun çözülene kadar her gün bina önünde nöbet tutacaklarını açıkladı.

Anlamsız bir kavga ya da değersiz bir sürtüşmenin tarafı olmadıklarını ifade eden Tugay, “Kendisine ‘İzmir milletvekiliyim’ deyip İzmir’in malını Vakıflara devretmeye çalışanların bir an önce kendilerine gelmesini temenni ediyorum. Bu mesele çözülene kadar da buradan ayrılmak istemiyoruz.

Çünkü bu yalnızca bir bina meselesi değil; bu, hukukun, kamu hakkının ve İzmir’in iradesinin korunması meselesidir” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanlarından Aziz Kocaoğlu da “Tüm siyasileri İzmir’le barışmaya çağırıyorum” diye konuştu.

Belediye Başkanı Cemil Tugay: Bu iş sonuçlanıncaya kadar binayı terk etmeyeceğiz.

BOŞA UĞRAŞMAYIN

AKP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise “Tahliyelere engel olmak için gösterdiğiniz bu nafile çaba İzmir’e değil siyasi hırslarınıza hizmet ediyor.

Boşuna uğraşmayın, İzmirliler artık size inanmıyor” dedi. İnan, binanın bir kısmını Bakırçay Üniversitesi’ne, bir kısmının da Yeşilay’a tahsis etmeyi planladıklarını açıkladı.

1940’tan beri İZBB mülkü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bina hakkında şu bilgileri verdi:

1908’de özel kişiler tarafından un fabrikası olarak inşa edildi. Vakıflarla ilgili herlangi bir bağı yok. 1926’da Atatürk’ün imzasıyla kamulaştırıldı, bedeli ödenerek kamu mülkiyetine geçirildi. 1940’tan itibaren de tapuda İzmir Büyükşehir Belediyesi adına tescil edildi. 2007’de Vakıflar tarafından tapuya bir şerh konuldu; ancak 1 milyon 300 bin lira ödeme yapılarak şerh kaldırıldı.