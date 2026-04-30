CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkanvekili seçimi için beklenen gün geldi.
Sabah saatlerinde belediye etrafındaki Şebboy ve Sümbül Sokağa çıkan bağlantılar trafiğe kapatıldı.Buna bağlı olarak bölgede trafik aşırı yoğunlaştı, Ataşehir Belediyesi çevresi ve Finaskent yan yollar çift yönlü durma noktasına geldi.
Ataşehir'de belediyeye yakın güzergahlarda yolların kapatıldığı ve yoğun güvenlik önlemleri alındığı öğrenildi. Belediye binası seçim öncesinde polis ablukasına alındı. Giriş çıkışlar kapatıldı. Gazeteciler, yurttaşlar ve belediye personelleri, binaya alınmadı.
SEÇİM BAŞLADI TANSİYON YÜKSELDİ
CHP'nin adayı Murat Güneş, AKP'nin adayı ise Serdar Orhan oldu. Başkanvekili seçimi başladı. Belediye meclisindeki üye sayılarında CHP'nin üstünlüğü bulunuyor.
Oy sayımı yaparken partililer arasında tansiyon yükseldi. Gelişmeleri takip ediyoruz...