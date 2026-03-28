Çamlıca TEM bağlantı yolu Ankara istikametinde seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Kaza yapan sürücülere yardım etmek amacıyla yavaşlayan başka bir araca, arkadan gelen araçların da çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda toplam 8 araç birbirine girdi.
Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye hızla itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sebebiyle iki şeridi trafiğe kapatılan bağlantı yolu, hasarlı araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.