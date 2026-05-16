Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurucusu olduğu Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hutbelerinde Ulu Önder’e yer vermeme ‘alışkanlığı’ salı günü kutlanacak olan milli bayram öncesinde de değişmedi. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesi yayınlanan cuma hutbesinde de Atatürk’e yer verilmedi.

Diyanet hutbelerinde Atatürk’ün adı en son 2010 yılında eski başkan Ali Bardakoğlu döneminde anıldı. Aradan 16 yıl, 186 ay, 809 hafta, 5 bin 665 gün geçti. Bardakoğlu’ndan sonra göreve gelen Mehmet Görmez, Ali Erbaş, son Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş döneminde de Atatürk vefasızlığı devam etti.

Milli bayrama yer verilmeyen hutbede aile kavramına değinildi ve “Sınır ve değer tanımayanlar tarafından; dijital mecralar, reklamlar, televizyon programları ve filmler aracılığıyla toplumun yapı taşı olan aile müessesesi zayıflatılmak istenmektedir” denildi. Gençlere ilişkin ifadede de kullanılmadı.