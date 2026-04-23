Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet’e yönelik hakaret iddiaları nedeniyle hakkında 500’den fazla şikâyet bulunan Fatih Tezcan için arama kararı çıkarıldı.

Atatürkçü Düşünce Derneğinin (ADD) Ulu Önder Atatürk’e yönelik ifadeleri nedeniyle hakkında çok kez suç duyurusunda bulunduğu Tezcan’a; Bursa, Yalova, Lüleburgaz, İstanbul Anadolu, Büyükçekmece ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından açılan davalar, Büyükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki dava ile birleştirildi.

Halk TV’de yer alan habere göre, “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret”, “halkın bir kesimini alenen aşağılama” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlarından açılan davaların birleştirilmesiyle Tezcan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

“ADRESİMİ PAYLAŞMAYACAĞIM”

Polis tarafından aranan Tezcan, adresinde bulunamadı. POLNET sisteminde kayıtlı numaradan aranan Tezcan, polis memuruna yurt dışında olduğunu ve adresini paylaşmayacağını söyledi.

Fatih Tezcan, “Atatürk’e hakaret” suçundan aldığı 2 yıl 2 aylık kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle Ağustos 2022’de tutuklanmıştı. Yaklaşık bir yıl cezaevinde kaldıktan sonra Tezcan, Ağustos 2023’te denetimli serbestlik ile tahliye oldu.