“Uçurum kenarında yıkık bir ülke, türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar, yılarca süren savaş ve yeni devlet” Atatürk bu cümlelerle seslendi partililere. Ardından ekonomik kalkınmaya değindi. Anadolu’da özel şirketlerin ellerindeki yolların satın alındığını söyledi.

TAM BAĞIMSIZLIĞIN EKONOMİK AYAĞI

Sadece yol da değil, İstanbul ve İzmir’deki yolların devlete geçtiğini de vurguladı. Tüm bu işletmelerin devletin elinde olması, tam bağımsızlığın ekonomik ayağının tamamlandığını gösteriyordu.

91 YIL SONRA POLİTİKA DEĞİŞTİ

Bu konuşmadan 91 yıl sonra politika değişti. Yol, köprü, havalimanı, elektrik ve doğalgaz. Birçok işletme özel şirketlere devredildi. Atatürk’ün yıllar önceki konuşması işletmelerin, devlet elinde olmasının önemini ortaya koyarken bugün Atatürk’ün bahsettiği ekonomik bağımsızlıktan vazgeçildi.