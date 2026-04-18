Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Genel Kurul toplantısı TBMM’nin ev sahipliğinde 15-19 Nisan tarihlerinde İstanbul’da yapılıyor. Ankara’daki TBMM yerleşkesinde yeterli salon ve olanak varken toplantı İstanbul Hilton Oteli’nde düzenleniyor. Çaycılar dahil çok sayıda TBMM görevlisi de İstanbul’a götürüldü.

ADRES BAŞKENT

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, “Meclis ev sahipliği yapıyor ama toplantı Meclis’in bulunduğu şehirde değil. Organizasyonun Ankara’da yapılması halinde Anıtkabir ziyaretinden mi kaçtınız?’’ diye sordu ve şunları söyledi:

“Parlamentoların doğal adresi başkenttir. Türkiye’de de Ankara ve TBMM’dir. PAB toplantısı için neden İstanbul tercih edildi? Organizasyon için Meclis personeli korumalardan çaycısına, aşçısından şoförüne kadar Ankara’dan İstanbul’a taşındı, ciddi bir maliyet ve organizasyon yükü geldi. Meclis ev sahipliği yapıyor ama toplantı Meclis’in bulunduğu şehirde değil. Bu organizasyonun Ankara’da yapılması halinde gerçekleşmesi gerekenk Anıtkabir ziyaretinden mi kaçınıldı?’’

157 ÜLKEDEN KATILIM

PAB’a 77’si parlamento başkanı olmak üzere 157 ülkeden 2 bin 420 delege katılıyor. 152. Genel Kurul’un başkanlığını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yürütüyor.

