Altın, ABD’nin İran ile ateşkesi uzatmasının ardından petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon sıçraması ve uzun süre yüksek faiz endişelerini azaltmasıyla yeni güne yükselişle başladı. Trump'ın yaptığı her açıklama piyasaları tepetaklak etmeye devam ediyor. Akşam saatlerinde ateşkesi uzatma kararı alan Trump, fiyatlamaları adeta altüst etti. Trump'ın bir sonraki açıklaması piyasalar tarafından en kritik eşik olarak yakından izleniyor.

ONS ALTIN YÜKSELİŞTE

Ons altın hafta ortasında yönünü yukarı çevirdi. Ons altın dün 4 bin 668 dolara geriledikten sonra ateşkes haberlerinin etkisiyle yükselişe geçti. Ons altın bugün sabah seansında 08.08'de 4 bin 754 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın, ons altında görülen yükseliş ve dolar/TL kurundaki yukarı yönlü hareketlenmelerin etkisiyle yükseliyor. Gram altın bugün 08.08'de 6 bin 867 lirada bulunuyor.

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Kapalıçarşı'da gram altın 6 bin 924 lirada bulunuyor.

PETROL DÜŞTÜ

Petrol fiyatları dün 101 dolara kadar yükseldikten sonra gelen ateşkes haberleriyle düşmeye başladı. Brent petrol bugün sabah seansında 08.08'de 97 dolarda bulunuyor.

ATEŞKES UZADI

ABD Başkanı Donald Trump, ateşkesin süresinin dolmasına saatler kala, İran ile yürütülecek barış görüşmelerine alan açmak için ateşkesi süresiz olarak uzatacağını söyledi. Ancak bu açıklamanın tek taraflı olduğu, İran veya ABD’nin müttefiki İsrail’in bu uzatmayı kabul edip etmediğinin ise net olmadığı belirtildi. Ateşkes iki hafta önce başlamıştı.

