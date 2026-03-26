Orta Doğu’da gerilim yeniden yükselirken, İsrail yönetimi askeri hazırlıklarını genişletme kararı aldı. İsrail hükümeti, İran’la yaşanan kriz sonrası 400 bine kadar yedek askerin silah altına alınmasına onay verdi.
ABD'de Beyaz Saray Sözcüsü yaptığı açıklamada "İran'ın yenilgiyi kabul etmesi" gerektiğini ifade etti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD’nin, İsrail çıkarları için bölge ülkelerini feda ettiğini söyleyerek, “Şu anki siyasetimiz ülkeyi savunmaya devam etmektir ve ABD ile müzakere yok." dedi.