Orta Doğu’da gerilim yeniden yükselirken, İsrail yönetimi askeri hazırlıklarını genişletme kararı aldı. İsrail hükümeti, İran’la yaşanan kriz sonrası 400 bine kadar yedek askerin silah altına alınmasına onay verdi. ABD'de Beyaz Saray Sözcüsü yaptığı açıklamada "İran'ın yenilgiyi kabul etmesi" gerektiğini ifade etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD’nin, İsrail çıkarları için bölge ülkelerini feda ettiğini söyleyerek, “Şu anki siyasetimiz ülkeyi savunmaya devam etmektir ve ABD ile müzakere yok." dedi.

00:42 ABD medyasında Lübnan iddiası İran, ABD-İsrail ile herhangi bir müzakere halinde Lübnan'ın da ateşkese dahil edilmesini talep etti 00:24 Trump Netanyahu'nun teklifini reddetti ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İranlıları rejime karşı sokağa çağırma önerisini geri çevirdiği iddia edildi 00:01 ABD-İsrail Meşhed'e saldırdı ABD ve İsrail Orduları İran'ın Meşhed şehrinde havalimanı çevresi ve İmam Rıza Türbesi çevresinde patlamalar meydana geldi

