ABD ile İran'ın iki hafta sürecek ateşkes anlaşmasını duyurmasının ardından Brent Petrol fiyatlarında sert düşüş görüldü. Petrol fiyatlarındaki düşüşlerin hızla pompaya yansıması beklenirken, Gazeteci Olcay Aydilek, perşembeyi cumaya bağlayan gece itibarıyla motorinin litresinde 14-15 TL seviyelerini bulan düşüş beklenildiğini duyurdu.



Türkiye'nin bazı bölgelerinde 87 TL'yi aşan motorin fiyatlarındaki indirimler, ÖTV oranının sıfırlandığı tutara inene kadar yüzde 100 olarak pompaya yansıtılacak. Haftanın son işlem gününde motorinin İstanbul ve çevre illerde yeniden 71-72 TL seviyelerine çekilmesi bekleniyor. 8 Nisan 2026 tarihi itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şöyle: İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI Benzin: 63.25 TL

Motorin: 85.29 TL

LPG: 34.99 TL İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI Benzin: 64.50 TL

Motorin: 86.70 TL

LPG: 34.79 TL ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI Benzin: 64.22 TL

Motorin: 86.42 TL

LPG: 34.87 TL

