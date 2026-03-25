Orta Doğu'yu ateş topuna çeviren savaşta 26 gün geride kaldı. Karşılıklı saldırıların sürdüğü savaşta ABD Başkanı Trump'dan yine kafa karıştıran bir açıklama geldi.

Trump, "İran bize bugün çok para eden bir hediye verdi. Hediyenin ne olduğunu söyleyemem ama petrol ve doğal gazla ilgili. İran'da gerçekten rejim değiştirdik; bu bir rejim değişikliği, çünkü liderleri başladığımız liderlerden çok daha farklı. Sanırım savaşa son vereceğiz, kesin bir şey söyleyemem ama bu savaşı kazandık" dedi.

NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ VURULDU

Öte yandan İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD-İsrail'in Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne düzenlediği saldırıda santral sahasına füze isabet ettiğini, saldırıda teknik hasar ya da can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

1 AYLIK ATEŞKES İDDİASI

ABD’nin İran ile bir ay süreli ateşkes için başlattığı girişim çerçevesinde 15 maddelik kapsamlı bir anlaşmanın müzakere edileceği öne sürüldü.