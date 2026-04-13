İstanbul Güngören’de 16 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Olayın şüphelisi E.Ç. hakkında hazırlanan iddianame, Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

RAPOR TALEP EDİLDİ

İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme, tensip zaptı düzenledi. Mahkeme, 18 yaş altındaki sanık E.Ç. hakkında sosyal inceleme raporu hazırlanması için dosyanın ilgili uzmanlara gönderilmesini kararlaştırdı. Şüphelinin psikolog ve sosyal hizmet uzmanıyla yapılacak görüşme için belirlenen tarihte hazır edilmesi de hüküm altına alındı.

Sanığın 18 yaşını doldurmamış olması nedeniyle duruşmaların bu süre boyunca kapalı yapılmasına karar verilirken, tutukluluk incelemesinin 4 Mayıs’ta gerçekleştirileceği bildirildi. Davanın ilk duruşması ise 9 Haziran'da saat 10.00’da görülecek. Mahkeme, müşteki ve tanıkların duruşmaya zorla getirilmesine de hükmetti.

21 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Şüphelinin, eylemin hukuki sonuçlarını algılayabilecek durumda olduğu da vurgulanırken sanığın olay sırasında yalnızca maktule değil, çevrede bulunan bazı kişilere de bıçak doğrultarak tehditte bulunduğu, bu nedenle “zincirleme silahla tehdit” suçunun da oluştuğu ifade edildi. Ayrıca kullanılan bıçağın 6136 sayılı yasa kapsamında suç unsuru taşıdığı kaydedildi.

Savcılık, E.Ç.’nin “çocuğa karşı nitelikli kasten öldürme”, “6136 sayılı yasaya muhalefet” ve “zincirleme silahla tehdit” suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

OLAYIN DETAYLARI İDDİANAMEDE YER ALDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olayın 14 Ocak’ta Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’ndeki bir kafede iki grup arasında çıkan tartışma sırasında meydana geldiği belirtildi. İddianameye göre E.Ç., Atlas Çağlayan’ı bıçaklayarak ağır yaraladı. Atlas, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Adli Tıp raporuna göre Çağlayan’ın ölümüne, göğüs bölgesine aldığı kesici-delici alet darbeleri sonucu oluşan iç kanama neden oldu.