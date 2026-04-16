İstanbul'un Avcılar ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir motokurye yaşamını yitirdi. Kaza, dün saat 21.00 sıralarında D-100 Karayolu Cihangir Mahallesi mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir firmada motokurye olarak görev yapan Semih Sinan Pelek, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletinin gidon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkarak savrulan motosikletten yola düşen Pelek, çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı kurye, ambulansla Avcılar'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Semih Sinan Pelek, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis ekipleri kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla soruşturma başlattı.