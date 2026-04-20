Avcılar'da iş yerine gitmeyen ve telefonlarına ulaşılamayan genç kuyumcunun evinden acı haber geldi. Olay, Avcılar Mahallesi Marmara Caddesi'ndeki bir iş merkezinde esnaflık yapan Orkun Kayapınar'ın cumartesi günü iş başı yapmamasıyla ortaya çıktı.
İTFAİYE EKİPLERİ KAPIYI AÇARAK İÇERİ GİRDİ
Avcılar'da kuyumculuk yapan 34 yaşındaki Orkun Kayapınar, 18 Nisan Cumartesi günü işe gitmedi. Kayapınar'ın telefon aramalarına da hiçbir şekilde yanıt vermemesi üzerine paniğe kapılan yakınları, durumdan şüphelenerek genç adamın evine gitti. Zilin çalınmasına rağmen içeriden ses gelmemesi ve kapının açılmaması üzerine durum vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
İhbar üzerine adrese hızla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kapının açılmasının ardından polis eşliğinde daireye giren sağlık görevlileri, Kayapınar'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Yapılan tıbbi kontrolde genç adamın hayatını kaybettiği tespit edildi.
KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK
Yakın çevresinden alınan bilgilere göre, hayatını kaybeden Orkun Kayapınar'ın bir süre önce göğüs ağrısı şikayetiyle doktora başvurduğu öğrenildi. Olay yerinde savcılık ve polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından genç adamın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin netleşmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Otopsi ve resmi işlemlerinin tamamlanmasıyla ailesine teslim edilen cenaze, Avcılar Ulu Camii'nde kılınan namazın ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'nda defnedildi.