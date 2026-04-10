İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 Nisan’da Merkez Mahallesi’nde meydana gelen olayda yaralanan 46 yaşındaki M.A.’nın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar sonucunda, silahla ateş açtığı belirlenen S.Ş’nin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.