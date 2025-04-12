Limon Film imzalı yapımın başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse'nin yer aldığı sevilen dizi Avlu 2019 yılında ekranlara veda etmişti. Veda ettiği günden beri izleyiciler tarafından yoğun bir şekilde talep gören ve tekrardan yayınlanması istenen dizi hakkında beklenen haber geldi.

YENİ SEZONDA YAYINDA OLACAK

Star TV’de 2018-2019 yılları arasında yayımlanan Avlu dizisi, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Dizi, eşinden şiddet gören bir kadın olan Deniz’in, kızının işlediği bir cinayeti üstlenerek cezaevine girmesini ve burada yaşadıklarını konu alıyor. Yayınlandığı dönemde 44. bölümüyle sezon finali yapan dizi, Star TV’nin yayın haklarını yenilememesi ve başrol oyuncularının farklı projelere yönelmesi nedeniyle devam etmedi.

DEMET EVGAR VE CEREN MORAY AVLU'DA OLACAK MI?

Yapım şirketi Limon Film tarafından yayınlanan tanıtımla dizinin yeniden çekileceği duyuruldu. Kamuoyunun merakla beklediği bir diğer soru ise Demet Evgar ve Ceren Moray gibi isimlerin yeniden dahil olacak mı oldu.

Yeni sezonun hangi platformda yayınlanacağı ve oyuncu kadrosunda değişiklik olup olmayacağıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Gazeteci Birsen Altuntaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında detayların yakında açıklanacağını ifade etti.