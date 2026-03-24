Çek futbolıunda şike depremi yaşanıyor…UEFA, Europol ve Interpol koordinasyonunda yürütülen soruşturmanın, alt liglerden birinci lige kadar uzandığı ve 40’tan fazla isim hakkında işlem yapılmasının beklendiği bildirildi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Çek Polisi, Europol ve Interpol'ün öncülüğünde, özellikle Moravya bölgesine odaklanan ülke çapında geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Şike skandalının gençlik liglerinden en üst lige kadar sıçradığı belirtildi.

‘EN BÜYÜK OPERASYON’

Çekya Futbol Federasyonu Başkanı David Trunda, sabahın ilk saatlerinde yüksek alarm durumu ilan etti ve soruşturmanın 3 yıldır devam ettiğini açıkladı.

Trunda, "Sabah saat 06.00'dan beri, Çek futbol tarihinin belki de en büyük operasyonu yürütülüyor. Operasyona Europol ve Interpol de dahil. Her şey UEFA Şikayetle Mücadele Birimi ile koordineli olarak yürütülüyor. Operasyon öncelikle Moravya'da yoğunlaşıyor; bölgenin yüzde 99'unu kapsıyor ve birkaç düzine kişiyi ilgilendiriyor. Bu, Federasyon ile Çek Polisi arasındaki işbirliğinin bir sonucudur. Etik Komitesi bugün, birinci ligden dördüncü lige kadar olan liglerdeki oyuncular, yetkililer, hakemler ve kulüplerin yanı sıra gençlik liglerinden de dahil olmak üzere 40'tan fazla kişi hakkında işlem başlatacak." dedi.