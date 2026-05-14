Fransa Ligue 1'de sezonun bitimine 1 maç kala Marsilya'nın Şampiyonlar Ligi'nde yer alamayacağı kesinleşti. Son yıllarını mali açıdan Şampiyonlar Ligi gelirleri sayesinde idare eden Marsilya, tarihte eşine az rastlanır bir çöküşün eşiğine geldi.

KRİTİK TARİH 30 HAZİRAN

Marsilya'nın Fransa'da mali yıl sonu olan 30 Haziran'a dek DNCG (Ulusal Finansal Denetim Kurulu) karşısında 'ekonomik sürdürülebilirliğini' kanıtlaması gerekiyor. Bu mali uçurum karşısında ağır sportif yaptırımlar ve hatta Avrupa organizasyonlarından tamamen men edilme riski bulunuyor.

TÜM KADRO SATIŞA ÇIKARILDI

Fransız basınından FootMercato'nun haberine göre Marsilya, eşi benzeri görülmemiş bir 'hayatta kalma' operasyonu yürütüyor. Köklü kulüp, 30 Haziran tarihine kadar mutlaka oyuncu satmak zorunda ve tüm kadro satış listesine yazıldı. Son dönemde transfer edilen oyuncular dahi listede yer aldı.

Timothy Weah, Nayef Aguerd, Facundo Medina, Igor Paixao, Mason Greenwood ve Leonardo Balerdi de ayrılması muhtemel isimler arasında gösterildi. Marsilya yönetimi, tatmin eden tekliflerin yapılması halinde hangi oyuncu olduğuna bakmaksızın satış yapmaya hazır durumda.