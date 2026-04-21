Hamburg'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Avrupa kıtasının Rusya ile Türkiye veya Çin nüfuzu altına girmemesi gerektiğini savundu.

Von der Leyen, Avrupa Birliği'nin genişlemesini jeopolitik bir zorunluluk olarak nitelendirdi.

Daha büyük düşünmenin şart olduğunu vurgulayan von der Leyen "Avrupa kıtasını tamamlamayı başarmalıyız ki kıta Rusya ile Türkiye veya Çin'in etkisi altına girmesin. Daha büyük ve daha jeopolitik düşünmemiz gerekiyor" dedi.

Leyen'in Rusya ve Çin'in arasına NATO ülkesi Türkiye'yi de eklemesi dikkat çekti. Avrupa Komisyonu başkanının tavrı Türkiye'de tepki topladı.

AB SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRME ÇAĞRISI

Şimdiye kadar Rusya'dan gelen ucuz enerji ve Çin'den gelen ucuz iş gücü ile ABD'den gelen güvenlik desteğine dayalı modelin sona erdiğini belirten von der Leyen, artık çok daha bağımsız bir yapı kurulması gerektiğini ifade etti.

Avrupa'nın kendi güvenlik ve ekonomik gücünü yeniden inşa etmesi gerektiğini söyleyen Başkan, birliğin kendisini tamamen yeniden konumlandırması gerektiğini belirtti.

Karar alma süreçlerinde oybirliği ilkesinden vazgeçilmesi gerektiğini savunan Komisyon Başkanı çoğunluk oylamasına geçilmesi çağrısında bulundu.

Bu değişikliğin daha hızlı karar almayı sağlayacağını ifade eden lider enerji politikaları hakkında da net bir özeleştiri yaptı.

Nükleer enerjiden vazgeçmenin bir hata olduğunu dile getiren von der Leyen yenilenebilir kaynakların yanında nükleer güce de ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Ayrıca dijital dünyada çocukları korumak için ortak bir Avrupa yaklaşımı sergilenmesi gerektiğini ve sosyal medya platformlarına karşı güçlü önlemler alınması gerektiğini ekledi.