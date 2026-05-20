UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu, İstanbul'da Alman temsilcisi Freiburg ile İngiltere ekibi Aston Villa arasında oynanacak finalde belli olacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli turnuvasının final maçı, Tüpraş Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Fransız hakem François Letexier yönetecek. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni üstlenecek. Jerome Brisard, video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise İspanyol Alejandro Hernandez olacak.

İngiliz ekibi Aston Villa da Alman temsilcisi Freiburg da tarihlerinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi finali oynayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak finalde mücadele edecek Aston Villa, lig aşamasını averajla ikinci sırada tamamladı. Oynadığı 8 maçta 7 galibiyet, 1 yenilgi alan İngiliz ekibi, 21 puanla ligi aynı puana sahip Olimpik Lyon'un ardından ikinci tamamladı. İngilizler lig aşamasında 14 gol attı, kalesinde ise 6 gol gördü. Son 16 turunda Fransız ekibi Lille ile eşleşen Aston Villa, rakibini iki maçta da yenerek çeyrek finale yükseldi. Bu turda İtalyan takımı Bologna'yı geçen ada ekibi, yarı finalde ülkesinin takımlarından Nottingham Forest'ı saf dışı bırakarak adını finale yazdırdı.

Ligdeki 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi ve 17 puan alan Freiburg, bu etabı 7. sırada noktaladı. Almanlar ligde 10 gol atarken, 4 gol yedi. Son 16'da Belçika takımı Genk'e ilk maçta 1-0 yenilmesine rağmen Almanya'daki rövanşta 5-1 kazanarak tur atlayan Freiburg, çeyrek finalde Celta Vigo'yu iki maçta da yenerek yarı finale yükseldi. Alman ekibi Portekiz'deki ilk maçta 2-1 yenildiği rakibini rövanşta 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez finalde yer aldı.

ASTON VILLA 44 SENE SONRA KUPA PEŞİNDE

İngiliz futbolunun önemli takımları arasında yer alan Aston Villa, 44 yıllık aranın ardından Avrupa'da final heyecanı yaşayacak.

1980-1981 sezonunu Premier Lig'de şampiyon tamamladıktan sonra ertesi sezon o zamanki adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası'nda (UEFA Şampiyonlar Ligi) mücadele eden Aston Villa, Avrupa arenasındaki en görkemli gününü 1982 sezonunda yaşadı.

Rotterdam'daki Feijenoord Stadyumu'nda oynanan finalde bir başka Alman ekibi Bayern Münih'le karşı karşıya gelen İngiliz temsilcisi karşılaşmayı 1-0 kazanarak tarihindeki kupayı kazandı. Aston Villa daha sonra UEFA Süper Kupa'da İspanya'da 1-0 yenildiği Barcelona'yı rövanşta 3-0 yenerek müzesine bir Avrupa kupası daha götürdü.

FREIBURG İLKİ YAŞAYACAK

Feiburg, oynayacağı finalle tarihinin en önemli başarılarından birine imza atacak.

Bu sezon ortaya koyduğu performansla beklentilerin üzerine çıkarak dikkatleri üzerine çeken Alman ekibinin tarihinde Bundesliga ya da Almanya Kupası (DFB-Pokal) zaferi yer almıyor.

İkinci ligde 4 kez şampiyon olarak Bundesliga'ya yükselen Freiburg, Almanya Kupası'nda ise bir kez finale adını yazdırdı. 2021-2022 sezonunda kupada RB Leipzig ile karşı karşıya gelen siyah-beyazlı ekip penaltılar sonunda finale kaybetti.

İSTANBUL İNGİLİZLERE YARIYOR

Tüpraş Stadı'nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi finaliyle birlikte İstanbul, 5. kez bir UEFA organizasyonunun finaline ev sahipliği yapacak. Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez finali organize eden İstanbul, 1'er kez de UEFA Kupası finali ve UEFA Süper Kupa'ya şahitlik etti.

UEFA KUPASI, İSTANBUL'DA BİTTİ

İstanbul, 2009 yılında UEFA Kupası'na son noktayı koydu. Eski adıyla son kez düzenlenen ve bir sonraki sene UEFA Avrupa Ligi olarak adlandırılan UEFA Kupası organizasyonu, İstanbul'da tamamlandı. Geride kalan günlerde hayatını kaybeden A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörlerinden Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, tarihinin ilk Avrupa kupasını İstanbul'da kaldırdı.

O zamanki adıyla Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan finalde Shakhtar Donetsk, Alman ekibi Werder Bremen'i 2-1 yenerek UEFA Kupası'nı müzesine götürdü.