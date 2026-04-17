Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB), İran’daki savaşın enflasyon üzerindeki etkisi nedeniyle Haziran ayında faiz artırımı yapacağı öngörülüyor.

Bloomberg’in 9–15 Nisan tarihli ekonomist anketine göre, çeyrek puanlık artışın gerçekleşmesi beklenirken bunun büyük olasılıkla tek hamle olacağı tahmin ediliyor.

Ankete göre enflasyonun bu yıl yüzde 2,8’e yükselmesi bekleniyor. Bu oran, daha önceki yüzde 2 tahmininin üzerinde. Enflasyonun 2026’da yüzde 2,1’e, 2027’de ise AMB’nin hedefi olan yüzde 2 seviyesine gerilemesi öngörülüyor.

AMB yetkilileri, Nisan ayı sonunda yapılacak toplantıda faizlerin sabit tutulmasına daha yakın duruyor. Ancak bazı üyelerin, özellikle Bundesbank Başkanı Joachim Nagel’in, bu aşamada faiz artırımı ihtimalini tamamen dışlamadığı belirtiliyor.

Yatırımcılar ise daha sert bir para politikası bekliyor ve piyasalar yıl içinde iki faiz artışı fiyatlıyor.

Orta Doğu’daki çatışma ve enerji fiyatlarındaki yükseliş, AMB için zorlu bir tablo oluşturuyor. Faiz artışlarının ekonomik toparlanmayı baskılayabileceği, ancak enflasyon risklerinin de yükseldiği ifade ediliyor.