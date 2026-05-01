Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ekonomik büyümeye dair risklerin aşağı yönlü olduğunu söyleyerek, enerji arzındaki kesintilerin fiyatları daha da artırabileceğini ve ekonomik faaliyet üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtti.

Lagarde, ECB Yönetim Konseyi'nin piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini sabit bırakma kararının ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında konuştu.

ENFLASYONA YÖNELİK RİSKLER YAŞANIYOR

Enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin ve büyümeye yönelik aşağı yönlü risklerin arttığını belirten Lagarde, Orta Doğu'daki savaşın enerji fiyatlarında keskin artışa yol açarak enflasyonu yukarı çektiğini ve ekonomik güveni zayıflattığını söyledi.

Lagarde, "Savaşın orta vadeli enflasyon ve ekonomik faaliyet üzerindeki etkileri, enerji fiyat şokunun şiddetine, süresine ve dolayısıyla ikinci tur etkilerinin büyüklüğüne bağlı olacaktır. Savaş ne kadar uzun sürerse ve enerji fiyatları ne kadar uzun süre yüksek kalırsa, genel enflasyon ve ekonomi üzerindeki etkisi o kadar güçlü olacaktır" dedi.

AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARLARINI NASIL ALIYOR?

Kısa vadeli enflasyon beklentilerinde önemli bir artış gözlendiğini ancak gelişmeleri yakından izlemeyi sürdüreceklerini belirten Lagarde, "Faiz kararlarımız, enflasyon görünümüne, buna ilişkin risklere, gelen ekonomik ve finansal verilere, temel enflasyon dinamiklerine ve para politikası aktarımının gücüne dayalı olacaktır. Belirli bir faiz patikasına önceden bağlı kalmıyoruz" dedi.

Lagarde, Euro Bölgesi ekonomik görünümünün belirsizliğini koruduğunu ve bu görünümün Orta Doğu'daki savaşın süresine ve enerji ile emtia piyasalarına etkisine bağlı olacağını söyledi.

Gelen verilerin, savaşın ekonomik faaliyeti olumsuz etkilediğini gösterdiğini belirten Lagarde, büyümenin yavaşladığını, tüketici ve işletmelerin güveninde de gerileme yaşandığını vurguladı.

Lagarde, "Ekonomik büyümeye yönelik riskler aşağı yönlüdür. Enerji arzındaki kesintiler fiyatları daha da yükseltebilir ve ekonomik faaliyet üzerinde baskı oluşturabilir. Küresel finansal koşullardaki bozulma da talebi zayıflatabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyona yönelik risklerin yukarı yönlü olduğuna işaret eden Lagarde, "Enerji fiyatlarının daha fazla ve uzun süre artması enflasyonu yükseltebilir. Tedarik zinciri sorunları ve ticaret gerilimleri de fiyat baskılarını artırabilir" dedi.