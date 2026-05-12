Avrupa Birliği’nin 2025 yılına ilişkin geri gönderme verilerinde Türkiye dikkat çekti.

İstatistik Ofisi Eurostat’ın verilerine göre, 2025 yılında Avrupa Birliği’nin dış sınırlarında geri çevrilen üçüncü ülke vatandaşlarının sayısı 132 bin 600’e ulaştı. Bu sayı, 2024 yılında kaydedilen 123 bin 835 kişiye göre yüzde 7,1’lik artış gösterdi.

Öte yandan, AB ülkelerinde yasa dışı yollarla bulunduğu tespit edilen kişi sayısı 2024’teki 918 bin 525 seviyesinden 2025’te 719 bin 395’e gerileyerek yüzde 21,7 azaldı.

Aynı dönemde üçüncü ülke vatandaşlarına verilen ülkeyi terk etme talimatı ise yüzde 5,8 yükselerek 491 bin 950’ye çıktı.

Sınır dışı kararlarının ardından üçüncü ülkelere gönderilen kişi sayısı da artış kaydetti. 2024 yılında 112 bin 40 olan iade sayısı, 2025’te yüzde 20,9 yükselişle 135 bin 460’a ulaştı.

En fazla geri gönderme işlemi gerçekleştiren ülkeler arasında Almanya 29 bin 295 kişiyle ilk sırada yer aldı. Almanya’yı 14 bin 940 kişiyle Fransa ve 11 bin 250 kişiyle İsveç takip etti.

İade edilen kişilerin uyruklarına bakıldığında ise Türkiye 13 bin 405 kişiyle ilk sırada bulunurken, Gürcistan 10 bin 475, Suriye 8 bin 370 ve Arnavutluk 8 bin 20 kişiyle listenin devamında yer aldı.