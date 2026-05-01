İspanya hükümetinin yaklaşık 500 bin düzensiz göçmene yasal statü kazandıracak yeni düzenleme programını başlatması, ülke genelinde idari bir krize neden oldu.

Madrid’deki Gambiya Büyükelçiliği önünde gece boyunca kuyrukta bekleyen yüzlerce kişi, sabah saatlerinde randevuların dolduğunun açıklanmasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Resmi evraklarını alabilmek için son bir hamle yapan kalabalık grubun elçilik duvarlarına tırmandığı anlar kameralara yansırken, olay yerine gelen güvenlik güçleri herhangi bir tutuklama yapmadan düzeni sağlamaya çalıştı.

KAMU KURUMLARI ÇÖKME NOKTASINA GELDİ

Pazartesi günü başlayan yasal süreç, İspanya genelindeki kamu kurumlarını çökme noktasına getirdi. Katalonya, Endülüs ve Asturya gibi bölgelerde binlerce kişi resmi onay damgası alabilmek için geceyi sokaklarda ve hükümet binalarının önünde geçirdi.

Başvuru merkezlerinin önünde oluşan dev kuyruklar idari sistem üzerinde muazzam bir baskı oluştururken, yetkililer mevcut personel ve altyapının bu talebi karşılamakta yetersiz kaldığı uyarısında bulundu.

GÜNLÜK TALEP 5.500'E ÇIKTI

Sürecin yönetimine ilişkin siyasi ve sendikal cepheden de sert eleştiriler yükseliyor. Madrid Sosyal Politikalar Belediye Temsilcisi Jose Fernandez, günlük talebin 1.500’den 5.500’e çıktığını belirterek, kararın ilgili birimlere danışılmadan "aceleyle" alındığını savundu.

Benzer şekilde Sevilla’daki sendikalar, oluşan aşırı yoğunluğun hizmet kalitesini düşürdüğünü ve çalışanlar ile halk arasında ciddi bir gerilim yarattığını vurgulayarak sistemin sürdürülemez olduğu noktasında hükümeti uyardı.