İspanya hükümeti ile sendikalar arasında varılan tarihi anlaşma sonucunda, ülke genelindeki kamu çalışanlarının haftalık çalışma süresinin 37,5 saatten 35 saate indirilmesine karar verildi.

Dijital Dönüşüm ve Kamu Yönetimi Bakanı Oscar Lopez'in bir ekonomi forumunda duyurduğu bu yeni düzenleme, Nisan ayından itibaren resmen yürürlüğe girecek. Yaklaşık 220 bin kamu personelini doğrudan etkileyecek olan bu adım, iş ve özel yaşam dengesini güçlendirmeyi hedefleyen geniş çaplı bir reformun parçası olarak değerlendiriliyor.

DÜZENLEME KAMU HİZMETİNİ ETKİLEMEYECEK

Bakan Lopez, daha önce İspanya’daki 17 özerk bölgeden bazılarında halihazırda uygulanan 35 saatlik mesai düzeninin, bu anlaşmayla birlikte artık ulusal bir standart haline geleceğini vurguladı.

Yeni çalışma saatlerinin kamu hizmetlerinde herhangi bir aksamaya yol açmayacağını belirten Lopez, vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesini ve sürekliliğini garanti altına almak adına gerekli tüm planlama, organizasyon ve personel önlemlerinin titizlikle alındığını ifade etti.

Bu uygulama, Avrupa genelinde çalışma saatlerinin kısaltılmasına yönelik tartışmaların sürdüğü bir dönemde İspanya’nın attığı en somut adımlardan biri olarak dikkat çekiyor.