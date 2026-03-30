Bölgesel gelişmeler ve değişen hava sahası koşulları, uluslararası seyahat planlarını yeniden şekillendiriyor. Rezervasyonlarını önceden tamamlayan birçok yolcu güncel durumu yakından takip ederken, turizm sektöründe rotaların yer değiştirdiği gözlemleniyor. Bazı hava yolu şirketlerinin uçuş programlarını askıya alması, direkt uçuşlara olan talebi artırmış durumda.

TÜRKİYE VE MISIR İÇİN MEVCUT DURUM

Seyahat uyarıları ve güncellemeler, destinasyon bazlı farklılıklar gösteriyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı güncel rehberlerde şu detaylar öne çıkıyor:

Türkiye

Antalya, Ege kıyıları ve Türk kıyı şeridi için herhangi bir kısıtlama bulunmuyor, bu bölgeler popülerliğini koruyor. Sadece doğu sınırındaki birkaç il için (Ağrı, Van, Hakkari) dikkatli olunması tavsiye edildi.

Mısır

Hurgada ve Şarm El-Şeyh gibi tatil merkezleri güvenli kategoride yer alıyor, ancak ziyaretçilerin genel bir tedbir çerçevesinde hareket ettiği belirtildi.

Yolcular, ulaşım sürelerini ve rotalarını daha çok ana hatlar üzerinden planlamayı tercih ederken, tatilcilerin ilgi odağı, mevcut belirsizlikler nedeniyle Batı ve Güney Avrupa’ya kaymış durumda.

Öne çıkan bölgeler şunlar:

İspanya, Portekiz ve Yunanistan.

Tunus ve Fas.

Madeira Adası gibi destinasyonlarda artan yoğunluk, yeni çevre düzenlemelerini beraberinde getiriyor.