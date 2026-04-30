Batı Yorkshire’da yaşayan 45 yaşındaki Emma Garner, sigorta eksperliği yaptığı stresli ofis işinden ayrıldıktan sonra "The Dog Poo Professionals" adlı şirketi kurdu. Yıllık 20 bin sterlin kazandığı hukuk kariyerini geride bırakan Garner, şu an eski çalışma saatlerinin üçte biri kadar çalışarak dört kat daha fazla gelir elde ediyor. İşini büyüterek yüzlerce müşteriye ulaşan Garner, bu girişim sayesinde 195 bin sterlin değerinde müstakil bir ev satın aldığını açıkladı.

10 DAKİKADA İLK MÜŞTERİSİNE ULAŞTI

ABD’deki benzer bir girişimden ilham alan Garner, işe sosyal medya üzerinden verdiği bir ilanla başladı. İlanın yayınlanmasından 10 dakika sonra ilk talebini alan girişimci, 2016 yılından itibaren tamamen bu işe odaklandı. Batı ve Güney Yorkshire genelinde hizmet veren Garner, bir köpek için haftalık 14 sterlinden başlayan fiyatlarla çalışıyor. Garner, iş-yaşam dengesini sağladığı bu yeni kariyerini "hayatının en iyi kararı" olduğunu söyledi.

MÜŞTERİ PORTFÖYÜNDE CERRAHLAR DA VAR

Garner, hizmet verdiği kesimin sadece vakit darlığı yaşayanlar değil, fiziksel kısıtlılıkları olan bireyler ve mesleki hassasiyet taşıyan kişiler olduğunu belirtti. Müşteri portföyünde yaşlılar, görme engelliler ve tekerlekli sandalye kullananların yanı sıra, ellerini işleri gereği korumak zorunda olan cerrahlar ve kozmetik uzmanları da yer alıyor. Hizmet, evcil hayvan sahipleri için sadece bir temizlik değil, hijyenik ve pratik bir çözüm olarak değerlendiriliyor.

İŞ HACMİNİ GENİŞLETİYOR

On yıllık süreçte iş hacmini sürekli artıran Garner, dışkı toplama hizmetine ek olarak evcil hayvanlar için tırnak kesimi hizmeti de vermeye başladı. Yoğun talebi karşılamak ve iş yükünü hafifletmek amacıyla yeni personel istihdam etmeye hazırlanan girişimci, kısmi emeklilik planları yapıyor.