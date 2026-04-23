İngiliz perakende sektöründeki daralma, bu kez moda dünyasının en prestijli isimlerinden birini vurdu.

Artan işletme maliyetleri ve tüketici talebindeki keskin düşüşle mücadele eden Russell & Bromley, sürdürülebilir bir finansal yapı kurabilmek adına fiziksel mağaza ağını daraltma kararı aldı. Bir dönem 36 mağaza ve 440 personeliyle dev bir operasyon yürüten marka, bugün hayatta kalma mücadelesi veriyor.

MİLYONLUK ZARAR SONRASI ŞUBELERİNE KİLİT VURDU

Markanın açıkladığı son mali veriler, tablonun vahametini gözler önüne serdi. Geçtiğimiz yıl 12,1 milyon sterlinin üzerinde zarar bildiren şirket, nakit akışını yönetmekte zorlanınca çareyi küçülmekte buldu. Operasyon kapsamında;

Covent Garden,

Bath,

Harrogate gibi prestijli noktalar da dahil olmak üzere toplam 10 mağaza kapatıldı.

Sektör kaynakları, 11’inci şubenin de çok kısa bir süre içinde faaliyetlerine son vereceğini öngörüyor.

YAPILANDIRMA SÜRECİ

Yılın başında perakende devi Next tarafından satın alınan marka için bu hamle bir "can suyu" niteliği taşısa da, operasyonel temizliğin önüne geçemedi. Yeniden yapılandırma stratejisi, verimsiz olduğu düşünülen satış noktalarının elenmesini öngörüyor. Ancak bu süreç, mevcut 33 mağaza ve 9 ek satış noktası için belirsizliğin sürmesi anlamına geliyor.

STOKLARI ERİTMEK İÇİN YÜZDE 90 İNDİRİM YAPTI

Mağazaların kapanış sürecinde stokları eritmek isteyen Russell & Bromley, seçili ürünlerde yüzde 90’a varan dev indirimlere gitti.

Tüketiciler mağazalara akın ederken, uzmanlar bu durumu perakende sektöründeki krizin somut bir yansıması olarak değerlendiriyor. Lüks ayakkabı sektöründeki bu devrilme, yüksek enflasyonun ve değişen alışveriş alışkanlıklarının köklü markaları bile nasıl dönüştürmek zorunda bıraktığını bir kez daha gözler önüne serdi.