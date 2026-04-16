Dünyaca ünlü ayakkabı üreticisi Allbirds (BIRD), rotasını yapay zeka (AI) dünyasına çevirdiğini ilan etti. Şirket tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, mevcut iş modelinin yapay zeka bilgi işlem altyapısına dönüştürüleceği ve bu alanda ciddi bir sermaye artırımı yapılacağı belirtildi. Bu sürpriz hamle, yatırımcılar nezdinde devasa bir karşılık buldu ve şirketin hisselerinde beş kattan fazla artışla başlayan ralli, yüzde 800 seviyelerini aşarak 24,30 dolara kadar ulaştı.

GPU YATIRIMI VE 50 MİLYON DOLARLIK FİNANSMAN

Merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan şirket, dönüşüm sürecinin finansmanı için dev bir adım attı. Yapılan resmi duyuruya göre Allbirds, kurumsal bir yatırımcıyla 50 milyon dolarlık dönüştürülebilir finansman anlaşması imzalayacak. Şirket, bu anlaşmadan elde edilecek gelirin tamamını, yapay zeka işlemlerinin kalbi olarak nitelendirilen grafik işlem birimleri (GPU) satın almak için kullanmayı planlıyor.

MARKANIN YENİ ADI: NEWBIRD AI

Yeniden yapılanma süreci kapsamında sadece iş modeli değil, şirketin kimliği de değişiyor. Allbirds, markasını "NewBird AI" olarak tescilleyeceğini ve zaman içinde odağını bulut bilişim kapasitesi ile yapay zeka hizmetleri sunmaya kaydıracağını bildirdi. Şirket yönetimi, bu yeni stratejinin ayrıntılarına dair henüz detaylı bir yol haritası paylaşmasa da hedefin yapay zeka pazarındaki kurumsal yatırımlardan pay almak olduğu vurgulandı.

SEKTÖREL ELEŞTİRİLER VE MAĞAZALARIN DURUMU

Bu radikal değişim, yapay zeka odaklı hisselere yönelik küresel coşkunun bir yansıması olarak görülürken, uzmanlardan temkinli açıklamalar da geliyor. Bağımsız perakende danışmanı Bruce Winder, "Bu, yapay zeka akımından yararlanma çabası gibi görünüyor. Allbirds'ün isim bilinirliği dışında bu alana ne katabileceğini göremiyorum" diyerek dönüşümün zorluklarına dikkat çekti. Öte yandan Allbirds, düşük talep nedeniyle son aylarda fiziksel mağazalarını kapatma sürecine girmiş ve geçtiğimiz ay marka ve ayakkabı varlıklarını 39 milyon dolara American Exchange Group'a satmıştı.

Yapay zeka altyapısına ve veri merkezi yatırımlarına olan yoğun ilginin etkisiyle Allbirds hisseleri günü %800’ü aşan bir yükselişle 24,30 dolardan tamamladı. LSEG verilerine göre bu yükseliş, şirketin piyasa değerinde devasa bir artış sağlarken; Fidelity platformundaki en aktif emirler arasında yer alması, bireysel yatırımcıların "NewBird AI" dönüşümüne olan yüksek iştahını bir kez daha gözler önüne serdi.

