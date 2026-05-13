Samsun’un Bafra ilçesinde 2025 yılında başlayan karnabahar sezonunda sona yaklaşıldı. Türkiye’nin en verimli tarım bölgelerinden biri olarak gösterilen Bafra Ovası’nda 20 bin dekar alanda üretilen karnabaharın toplam rekoltesi yaklaşık 80 bin tona ulaştı.

Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, geçen yıl temmuz ayında toprakla buluşturulan erkenci karnabahar çeşitlerinin hasadının eylül ve ekim aylarında tamamlandığını söyledi. Ekim ayında ekilen kışlık çeşitlerde ise mayıs ayı itibarıyla dönüm başına yaklaşık 4 ton ürün elde edildiğini ifade etti.

YAZLIK ÜRÜNLER İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Aşçı, kışlık ürünlerin hasadının ardından üreticilerin yaz sezonu için hazırlıklara hız verdiğini belirtti. Aşçı, "Kavun ve karpuz fideleri örtü altına dikildi. Mayıs ayının ortalarından sonra ise açık alana dikilecek sebze çeşitlerimiz var" dedi.

BAFRA KARNABAHARI ÜÇ ÜLKEYE GÖNDERİLİYOR

Bafra’da yetiştirilen karnabaharın hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun talep gördüğünü aktaran Aşçı, ürünlerin Karadeniz Bölgesi’nin tamamına sevk edildiğini dile getirdi. Ayrıca Rusya, Gürcistan ve Azerbaycan’a da ihracat yapıldığını kaydetti.

TARLADA KİLO FİYATI 15 LİRA

İstanbul, Ankara ve Konya başta olmak üzere birçok ile ürün gönderdiklerini belirten çiftçi Ramazan Güvercin, Mersin’den de yoğun talep aldıklarını söyledi.

Koşuköyü Mahallesi’nde 45 dönüm alanda üretim yaptığını ifade eden Güvercin, kışlık hasadın mayıs sonu ya da haziran başında tamamlanmasının beklendiğini dile getirdi. Güvercin, karnabaharın tarladaki kilogram fiyatının 15 lira olduğunu belirterek, yaz sezonunda karpuz, kavun ve kapya biber üretimine geçeceklerini söyledi.