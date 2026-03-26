Fenomen çift Özlem Öz ve Tayyar Öz, kiraladıkları yeni evle sosyal medyada tartışma yarattı. Çift, geçtiğimiz aylarda kara para soruşturması kapsamında hakim karşısına çıkmış ve Tayyar Öz, aylık gelirinin 100 bin TL olduğunu açıklamıştı.

VİLLA DEĞİL MALİKANE

Özlem Öz, bir arkadaşının yaptığı, 'Bu villa mı, malikane mi?' yorumuna verdiği yanıtla hayretler içinde bıraktı. Öz, ''Malikane canım.'' yanıtını verdi.

TARTIŞMA YARATTI

Kiralanan lüks ev, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Takipçiler, “100 bin TL gelire malikanede yaşıyorlar” yorumlarıyla çiftin yeni evini eleştirdi veya şaşkınlıkla karşıladı.

Çiftin yaşam tarzı ve sosyal medyada paylaşılan içerikleri, gelirleriyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Yeni ev, takipçiler arasında “gelire göre aşırı lüks” değerlendirmelerine yol açtı.

Öz'ün paylaşımına hayırlı olsun yorumları yapılırken eleştiriler de peş peşe geldi:

''Bir insan neden tuttuğu evi bu şekilde paylaşır ki?''





''Ev değil bildiğin saray''





''Aylık 100.000 tl gelir ile nasıl hayatlar yaşıyordunuz maşallah''





''Nerden geliyor bu değirmenin suyu ?''





''Bu paralar nerden geliyor acaba eşiniz doktor ve doktor maaşıyla bu kadar mal mülk nasıl ediliyor?''





''Bunlar bu parayı nerden kazanıyor?''





''Bu evin aylık kirası senin benim gibi insanların yıllık geliri kadardır''

AYLIK GELİRİ 100 BİN TL

Haklarında 'kara para aklama' ve "mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizleme" suçlamalarıyla dava açılan sosyal medya fenomeni çift Özlem-Tayyar Öz'den Tayyar Öz yaptığı savunmada, 'aylık gelirlerinin 100 bin lira olduğunu' beyan etmişti. Sanık Tayyar Taylan Öz ise tıp doktoru olduğunu, aylık 100 bin lira kazandığını, doktor olarak çalışırken pandemi sürecinde eşiyle sosyal medya paylaşımları yaptıklarını ifade etti.

ESKİ EŞYALARINI TAKİPÇİLERİNE GÖNDERECEK

Özlem Öz, ''İnanır mısınız? Yeni evimdeyim, ilk story… Yorumlarınızı çok merak ediyorum.'' diye konuştu.

''10 gün sonra taşınıyoruz. Tüm eşyalarımı size göndereceğim.'' cümlelerini belirten Özlem Öz, evinin bütün eşyalarını yeni alacağını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz, 'Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandıkları davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların 'Medelina Sağlık ve Reklam Hizmetleri' isimli şirketine atanan kayyım ve el koyma kararının kaldırılmasına, sanıkların şahsi mal varlıkları üzerindeki tedbirin ise devamına hükmederek duruşmayı 26 Şubat'a erteledi.