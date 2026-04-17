Mahkemenin kararına göre; Zafer Partisi’nin 2022 yılına ait, Ana Yol Partisi, Liberal Demokrat Parti, Emekçi Hareket Partisi, SOL Parti, Kürdistan Sosyalist Partisi, Sağduyu Partisi, Gelecek Partisi, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi, Millet Partisi ve Kadın Partisi’nin ise 2023 yılına ait mali denetimleri gerçekleştirildi.

Anayasa Mahkemesi, yapılan esas inceleme sonucunda söz konusu partilerin ilgili dönemlere ait kesin hesaplarının mevcut bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğuna hükmetti.