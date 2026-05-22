Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olmaya hazırlanan “Mercan Köşk” dizisi, başrol kadrosuyla şimdiden dikkatleri üzerine çekti. Daha önce Kubilay Aka’nın erkek başrol olarak yer alacağı açıklanan projeye, kadın başrol olarak Hafsanur Sancaktutan’ın da dahil olduğu öğrenildi.

HAMBURGERCİDE GÖRÜLDÜKLERİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Kubilay Aka askerlik öncesi Hafsanur Sancaktutan ile ayrıldığı habeleri gündeme damga vurmuştu. Geçen hafta Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın bir hamburgercide beraber yemek yedikleri iddia edilmişti. Hatta iddialar sonrası ikilinin arabaları aynı otoparkta görüntülenmişti.

atv ekranlarında izleyiciyle buluşması planlanan “Mercan Köşk”, Faro ve Sinehane’nin ortak yapımcılığında hayata geçiriliyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Yahya Samancı otururken, senaryo ekibinde Ahunur Serdaroğlu, Atilla Özel, Nalan Savaş Merter ve Nuriye Bilici yer alıyor.

AYRILDIKLARI SÖYLENEN ÇİFT DİZİDE BAŞROL OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin kadın başrolü için yapılan seçmelerde 5 aday arasından Hafsanur Sancaktutan’ın seçildiği ve genç oyuncunun projeyle el sıkıştığı öğrenildi. Sancaktutan’ın son olarak yer aldığı “Kıskanmak” dizisinin ardından yeni projeye hızlı bir geçiş yaptığı konuşuluyor.

DİZİNİN KONUSU BELLİ OLDU

Dizinin hikâyesi ise oldukça dikkat çekici bir dramatik yapı üzerine kuruluyor. Mersin’in Tarsus ilçesinde çekilecek yapımda, polis kızı Cemre’nin ani bir evlilik sonrası gelişen olaylarla birlikte kendini büyük bir sır ve intikam hikâyesinin içinde bulması anlatılıyor. Cemre’nin yolu, ailesini korumak için karanlık bir düzen kuran Aras ile kesişirken, iki düşman ailenin çatışması da hikâyenin merkezine yerleşiyor.

“Mercan Köşk”, yalnızca bir aşk hikâyesi değil; aynı zamanda aile sırları, travmalar ve geçmişle yüzleşme temalarıyla sezonun en iddialı projeleri arasında gösteriliyor.