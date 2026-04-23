Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın X üzerinden yayınladığı bir kutlama mesajı, sosyal medyada şok etkisi yarattı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'yi tehdit etmesinin ardından İsrail devletinin kuruluş yıldönümü kutladı.

Mesajda, "İsrail'in 78. Bağımsızlık Günü vesilesiyle, İsrail Hükümeti ve halkına en içten tebriklerimizi sunuyoruz. Bağımsızlık Günün kutlu olsun, İsrail!" ifadesine yer verildi.

Paylaşılan mesajda İsrail ve Azerbaycan bayrakları da eklendi. Resimde ise bir İsrail şehrinin fotoğrafı paylaşıldı.

İsrail'e yakın savunma ve ekonomik ilişkileri olan Azerbaycan'ın bu kutlaması, Türkiye'de öfke yarattı.

KULLANICILAR ÖFKELİ YORUMLAR YAĞDI

Türk kullanıcılar Türkiye'yi tehdit eden İsrail'e 'kardeş ülke' Azerbaycan'ın destek vermesine tepki gösterdi.

Bir kullanıcı, "Hayal kırıklığına uğradım. Türkiye, Azerbaycan’ın Karabağ’daki topraklarını geri almasına yardımcı olan başlıca aktörlerden biriydi ve birçok alanda Azerbaycan’a destek verd. Ancak, İsrail’in Türkiye’yi tehdit etmesinin hemen ardından Azerbaycan, Türkiye’nin bir düşmanı ile ittifak kuruyor" dedi.

Bazı Türk kullanıcılar ise kısaca öfkelerini dile getirdi. Bir kullanıcı "rezillik" demekle yetindi. Nitekim bazı Azerbaycanlı kullanıcılar da İlham Aliyev hükümetine tepki gösterdi.

Bir kullanıcı "hükümet İsrail'i tanıyor olabilir, ancak biz İsrail'i tanımıyoruz" diye konuştu.