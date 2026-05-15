Fenerbahçe'de seçim ateşi yanarken adaylardan Aziz Yıldırım, dernek ziyaretlerine devam ediyor. Aziz Yıldırım, Maltepe Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği kahvaltıya katıldı.

Aziz Yıldırım, başkan adaylarından Hakan Safi'nin, kendisine 'akil insan ol, başkanlık adaylığından çekil' teklifi yaptığı iddialarına da yanıt verdi.

Yıldırım yaptığı açıklamada "Biz konuşmuyoruz ama durmadan troller vasıtasıyla bizim için ‘Seçimden çekiliyor’ diyorlar. Ben Fenerbahçe'nin akil insanı olmak istemiyorum ben icraatçiyim. İcraatlerim de ortada. Ben başkanlık istiyorum diye kimse düşünmesin. Başkanlık yaptım, hapse girdim. 2018'de kongre üyeleri bir karar verdi, saygılıyım. Ben ayrılalı 8 sene oldu ama Fenerbahçe başarılı olamıyor. 99 puan almış deniliyor, şampiyon olduk mu? Gelecek sezon Fenerbahçe'nin şampiyon olma mecburiyeti var. Olamazsa çok büyük tehlikeler bizi bekliyor.

Biz kavga istemiyoruz, herhangi bir noktada insanlara savaş açmak istemiyoruz. Ama hakkımızı almak isterlerse her türlü savaşı veririz. Ben inanarak geliyorum. Ben bu kanı durduracağım, hangi şartlarda olursa olsun bunu yapacağım." ifadelerini kullandı.