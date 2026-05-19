Aziz Yıldırım, olağanüstü kongre öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Bursa’da kongre üyeleriyle buluşan Yıldırım, önemli açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe’yi şampiyon yapacağını belirten Yıldırım, şunlar söyledi: ''Söyleyeceğim en önemli şampiyon olacağız ve hep beraber kutlayacağız. Fenerbahçe ihtiyaç duyduğu için aday oldum. Biz beraber olursak başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Parasal konuları çözeceğiz. Aziz Yıldırım başkanlığında hiçbir zaman para konuşmadık; kaynakları biz yaratıyorduk yine yaratacağız.’’

GÜÇLÜ BİR YÖNETİM KURACAĞIZ

''Sponsorların daha çok destek verdiği, daha çok maddi kaynak oluşturduğu projeleri hayata geçireceğiz. Hep beraber Fenerbahçe’ye sahip çıkacağız. Fenerbahçe sahipsiz değildir çünkü sahipleri sizlersiniz… Çok değerli insanların olduğu bir yönetim kurulu kuruyoruz. 1998’ın ardından oluşturduğumuz yönetimlerde; kulüp başkanı, federasyon başkanı ve divan başkanı yetişti. Yeni yönetim kurulumuz önümüzdeki 10 seneye damga vuracak. Önemli isimlerin yer aldığı, maddi açıdan güçlü bir yönetim kuracağız.’’

STADIN KAPASİTESİNİ 65 BİNE ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ

''Futbol aklımız, Fenerbahçe’yi bilen sporculardan oluşacak; onlarla birlikte çalışacağız. Başarı için mücadele ederken, diğer yandan iktisadi projeleri de hayata geçireceğiz. Ön izinleri aldıktan sonra, stadımız için çalışmalara başlayacağız. 60-65 bin gibi bir kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz.’’

KALICI KURUMSAL YAPI

''Kalıcı ve kurumsal bir kulüp yapı kurmak istiyoruz. Taraftarların kulübe katkı sağlayacağı, bilgi üreten bir organizasyon hedefliyoruz. 2011’e kadar her şey istediğimiz noktadaydı, 3 Temmuz’dan sonra maalesef birçok şey bozuldu.’’