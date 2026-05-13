Kamuoyunda 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' (EYT) olarak bilinen ve 8 Eylül 1999 öncesinde işe giren vatandaşların 'yaş şartı' olmaksızın emekli olabilmelerine imkan tanıyan kanuni düzenleme, AKP'nin Meclis'e sunduğu teklifin kabul edilmesi sonucunda 3 Mart 2023'te yasalaştı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme, 14 Mayıs 2023 tarihli seçimler öncesinde 'oy endişeleri' gerekçe gösterilerek apar topar hazırlanmış ve Meclis'e sunulmuştu.





Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in birçok konuşmasında şikayet ettiği ve ekonomideki dengeleri bozduğunu belirttiği EYT düzenlemesine bir eleştiri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'dan geldi.



"BUNU NASIL İÇİNE SİNDİREBİLİYOR?"



Bilal Erdoğan, Türkiye'deki emeklilik sistemi ile Batı ülkelerindeki uygulamayı karşılaştırdığı konuşmasında, özellikle EYT düzenlemesiyle 45 yaşında ve öncesinde emekli olan vatandaşların durumunu hedef aldı.



Erdoğan, bu kadar genç yaşta emekli olmanın kabul edilemez olduğunu belirtirken, "Nasıl oluyor da 45 yaşında EYT'den emekli olmuş bir insan, devlet bana geçinecek kadar emekli maaşı versin diyebiliyor? Bunu nasıl içine sindirebiliyor?" ifadelerini kullandı.





"70 YAŞINDA AMERİKA'NIN GAVURU MASALARA SERVİS YAPIYOR"



Batı ülkelerindeki çalışma disiplinini öven Erdoğan, "Başka yerde adam 60-65 yaşında çalışıyor, 70 yaşında Amerika'nın gavuru masalara servis yapıyor. Bizde ise 45 yaşında 'devlet bana geçim aylığı versin' deniliyor" şeklinde konuştu.



Türk toplumundaki en büyük tehlikenin "tembellik" olduğunu söyleyen Erdoğan, çalışkan insanların ödüllendirilmesi gerektiğini belirtti.